 АВТОСТАТ | 15% российского автопарка – в Москве и Подмосковье

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15% российского автопарка – в Москве и Подмосковье
  • 5.09.18 - 15:32

    15% российского автопарка – в Москве и Подмосковье
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15% российского автопарка – в Москве и Подмосковье

15% российского автопарка – в Москве и Подмосковье

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование парка легковых автомобилей в России и определили регионы с наибольшей их численностью по состоянию на 1 июля 2018 года.

Крупнейшим региональным парком в стране традиционно обладает Москва, в которой на середину нынешнего года зарегистрировано немногим более 3,7 млн легковых автомобилей. На втором месте располагается соседнее Подмосковье, где числится порядка 2,7 млн машин. Таким образом, на долю двух этих регионов приходится 15% всего автопарка страны.

Из нестоличных субъектов РФ лидирует Краснодарский край, в котором этот показатель составил 1,8 млн единиц. Более подробная информация о региональных парках легковых автомобилей в России содержится здесь.

Также напомним, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что суммарно в нашей стране насчитывается почти 43 млн легковых автомобилей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: россия парк легковые автомобили регионы регионы-лидеры столичный регион москва подмосковье

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