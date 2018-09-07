Jeep в августе увеличил продажи в России на 75%

Российские дилеры Jeep в августе реализовали 161 автомобиль, что на 75% больше по сравнению с прошлым годом. За восемь месяцев 2018 года продажи Jeep в России увеличились на 4% и составили 981 внедорожник.

Как сообщает пресс-служба FCA Russia, наиболее значительный рост – на 78% – показал компактный кроссовер Jeep Renegade, чьи продажи составили 239 автомобилей. Флагманский внедорожник Jeep Grand Cherokee реализован в количестве 651 единицы, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом. Также в августе продано 22 внедорожника Jeep Wrangler нового поколения, только что поступившего в шоу-румы российских дилеров.

В сентябре на российском рынке в продажу поступят сразу три новых модели: компактный кроссовер Jeep Compass, Jeep Cherokee и новое поколение Wrangler, которые, как рассчитывают в FCA Russia, существенно усилят позиции марки Jeep.