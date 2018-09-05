АВТОВАЗ повысит цены на внедорожник LADA 4x4

АВТОВАЗ с 5 сентября повышает рекомендованные розничные цены на внедорожник LADA 4x4, сообщили газете «Ведомости» топ-менеджеры двух дилерских компаний со ссылкой на письмо автоконцерна.

Среднее подорожание вазовского внедорожника в разных комплектациях составит 2,3%, следует из данных, приведенных в письме. Рекомендуемые розничные цены на трехдверную версию LADA 4x4 в зависимости от комплектации увеличатся на 0,8-1,8% до 503900 – 559900 рублей. Пятидверная версия подорожает на 0,8-3,9% до 542900 – 598900 рублей. Цена версий Urban вырастет на 1,45% до 566900 рублей (трехдверная версия) и на 1,7% до 605900 рублей (пятидверная).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года продажи LADA 4х4 составили 17824 автомобиля, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате вазовский внедорожник вошел в ТОП-5 самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, в рамках Московского международного автосалона MIAS-2018 АВТОВАЗ представил концептуальный внедорожник LADA 4х4 Vision, который воплотит в себе фирменную дизайн-концепцию.