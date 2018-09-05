 АВТОСТАТ | В России началось производство обновленного Mitsubishi Outlander

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05.09.18 Прочитали 1747 раз

В России началось производство обновленного Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander 2018

Калужский завод «ПСМА Рус» запустил производство обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander. Первые автомобили появятся у российских дилеров уже в этом месяце. Цены на модель будут официально объявлены 12 сентября 2018 года, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Из внешних отличий Mitsubishi Outlander получил усовершенствованную радиаторную решетку, новые передний и задний бамперы. Автомобиль отличается от предшественника также новым дизайном светодиодных ходовых огней (LED) и дизайном колесных дисков.

В салоне обновленного Mitsubishi Outlander нового модельного года появились воздуховоды для задних пассажиров (4WD версии), подсветка кнопок стеклоподъемников с режимом «одного касания», новый профиль сидений с улучшенной боковой поддержкой, USB на передней панели, USB для задних пассажиров (при наличии Mitsubishi Connect), ниша для мелочей на передней консоли (2WD версии), электронный стояночный тормоз (4WD версии). Кроме того, в обновленном Mitsubishi Outlander улучшены настройки подвески, снижены шумы двигателя, а также улучшена шумоизоляция.

Автомобили по-прежнему оснащаются бензиновыми двигателями 2.0 л (146 л.с) и 2.4 л (167 л.с) в сочетании с вариатором INVECS-III. Как и в предыдущем модельном году модель будет доступна с передним или полным приводом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе с конвейера калужского завода «ПСМА Рус» сошел 100-тысячный кроссовер Mitsubishi Outlander с момента запуска локального производства модели по полному циклу в июле 2012 года. А в сентябре АО МС Банк Рус выдало юбилейный 20-тысячный кредит на покупку кроссовера Mitsubishi Outlander в России. Такое количество кредитных продаж стало абсолютным рекордом среди всех моделей японского автопроизводителя за всю историю деятельности дочернего банка Mitsubishi Corporation в России.

По итогам восьми месяцев 2018 года продажи кроссовера Mitsubishi Outlander на российском рынке составили 15133 автомобиля, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время стоимость модели начинается от 1 млн 559 тыс. рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство псма рус mitsubishi mitsubishi outlander

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