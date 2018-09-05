 АВТОСТАТ | Renault сохранит модели Logan и Sandero на российском рынке

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Renault сохранит модели Logan и Sandero на российском рынке

Renault Logan

Компания Renault Россия подтверждает свои планы по дальнейшему производству и обновлению Logan и Sandero в российском модельном ряду. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе французской марки.

«Учитывая популярность этих моделей, в июле 2018 года Renault Россия представила обновленные Renault Logan и Sandero, которые получили новую современную головную оптику, оригинальные элементы дизайна передней части и интерьера, выполненные согласно глобальной дизайн-стратегии Renault. Также в рамках Московского международного автосалона Renault Россия представила новую Stepway серию – семейство автомобилей с внедорожным характером: обновленный Sandero Stepway, кросс-седан Logan Stepway и грузопассажирский Dokker Stepway», – рассказали в пресс-службе Renault Россия.

Ранее шеф-дизайнер Renault Лоренс ван ден Акер заявил изданию Automotive News, что компания собирается отказаться от продажи на рынках России и Бразилии моделей Logan и Sandero под своим основным брендом. Причиной такого решения стало стремление вывести бренд Renault в более дорогостоящую категорию. Как отметил Лоренс ван ден Акер, качество автомобилей LADA (выпускаемых на АВТОВАЗе, большая часть акций которого принадлежит Renault) улучшается, что приводит к конкуренции за долю рынка.

, источник: www.autostat.ru

Теги: renault renault sandero renault logan

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