KIA Optima в августе установила рекорд продаж в России

Российские дилеры KIA в августе реализовали 18857 автомобилей, что на 25,3% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2018 года в России было продано 148575 автомобилей KIA, что на 27,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки, по предварительным данным, составила 13%.

Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в августе было реализовано 7812 автомобилей (-8%), в том числе 2926 кросс-хэтчбеков Rio X-Line. Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 2710 покупателей, что на 90% выше показателя годичной давности. В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошло семейство cee'd с показателем 1235 автомобилей (+5%). Стоит отметить, что в конце августа стартовали продажи нового поколения хэтчбека Ceed. В компании рассчитывают на рост интереса к этой модели по мере расширения семейства. Через несколько месяцев начнутся продажи Ceed Sportswagon с кузовом универсал.

Абсолютный рекорд за все время продаж в России обновила KIA Optima – в августе, за первый полный месяц реализации обновленного седана бизнес-класса, автомобиль приобрели 2323 покупателя (+116%). Также среди лидеров по росту за прошлый месяц кроссоверы Soul (+125%), Sorento Prime (+117%) и самый популярный SUV марки – KIA Sportage (+90%).

Добавим также, что на конец августа 2018 года в 99 городах России действовало 188 официальных дилеров KIA.