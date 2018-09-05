 АВТОСТАТ | LADA Vesta в августе сохранила звание российского бестселлера

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LADA Vesta в августе сохранила звание российского бестселлера

LADA Vesta 2

По итогам августа LADA Vesta третий месяц подряд становится самой продаваемой моделью в России. Об этом свидетельствуют официальные данные продаж за август, опубликованные автопроизводителями.

Так, самой продаваемой моделью в России по итогам августа остается LADA Vesta, чья реализация составила 8510 автомобилей (+27%). Второе место занимает KIA Rio с показателем 7812 машин (-8%), в том числе 2926 кросс-хэтчбеков Rio X-Line. Третий результат показала LADA Granta – 6695 реализованных автомобилей (-21%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 5274 экземпляра (+32%).

В целом лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 28683 автомобиля LADA, что на 9% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 18857 машин (+25%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 13993 проданных автомобиля, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии обзор рынка автомобилей продажи lada vesta

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