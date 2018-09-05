 АВТОСТАТ | Volvo в августе увеличила продажи в России на 20%

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05.09.18 Прочитали 653 раз

Volvo в августе увеличила продажи в России на 20%

Volvo XC60

Российские дилеры Volvo в августе реализовали 686 автомобилей, что на 19,9% выше показателя годичной давности. По итогам восьми месяцев 2018 года продажи Volvo составили 4314 машин – на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения– в прошлом месяце было реализовано 220 таких машин. Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 189 покупателей (+16%). Замыкает тройку лидеров Volvo новый компактный кроссовер ХС40, разошедшийся в количестве 117 единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», продажи нового компактного кроссовера ХС40 стартовали в России в июне, а в сентябре в нашей стране появится первый гибридный, подзаряжаемый от обычной розетки внедорожник от Volvo мощностью более 400 л.с. – ХС90 T8. Кроме того, в июне состоялась мировая премьера нового спорт-седана S60, продажи которого в России начнутся в следующем году.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи премиум-марки volvo

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