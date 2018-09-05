 АВТОСТАТ | Половина авторынка Москвы принадлежит корейским и немецким брендам

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Половина авторынка Москвы принадлежит корейским и немецким брендам

Половина авторынка Москвы принадлежит корейским и немецким брендам

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», наибольшей популярностью у столичных жителей пользуются автомобили корейских и немецких марок. Так, на их долю приходится чуть более 50% от общего объема рынка новых легковых машин в Москве.

Лидируют здесь «корейцы», рыночная доля которых в 2018 году составила 27%. На втором месте по популярности находятся «немцы», которым принадлежит 23,4% рынка. Замыкают же тройку лидеров «японцы» с долей 22%.

Также среди москвичей есть любители чешских и французских автомобилей, на долю которых приходится 6,9% и 6,4% соответственно. Автомобили отечественных брендов занимают 5,3% столичного рынка, американских – 4,6%. Легковые машины британских, китайских и шведских марок пользуются в Москве еще меньшей популярностью – их рыночная доля составляет от 1% до 1,5%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили москва корейские автомобили китайские автомобили японские автомобили продажи

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