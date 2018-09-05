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04.09.18 Прочитали 5287 раз

Hyundai Creta в августе вновь стал бестселлером марки в России

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Российские дилеры Hyundai в августе реализовали 13993 автомобиля – на 4% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2018 года продажи Hyundai составили 115392 машины, что на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в августе стал компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 5274 проданных машины (+32%). На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris – в прошлом месяце было реализовано 4814 этих автомобилей (-31%).

Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 1920 покупателей (+252%). Бизнес-седан Hyundai Sonata разошелся в количестве 664 единицы, что стало лучшим результатом этой модели в текущем году. Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai среднеразмерный кроссовер Santa Fe, чьи продажи составили 570 автомобилей.

Добавим также, что высокие результаты демонстрирует обновленный микроавтобус H-1, второй раз за год зафиксировавший отметку в 215 реализованных машин.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи hyundai

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