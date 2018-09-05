Skoda представила в России хоккейную спецверсию своих бестселлеров

Компания Skoda Auto Россия представила линейку Hockey Edition для моделей Kodiaq, Octavia и Rapid. Внешний облик моделей спецсерии, разработанной эксклюзивно для российского рынка, отличают оригинальные наклейки на кузове с фирменным логотипом и декоративные накладки на порогах, сообщает пресс-служба чешской марки.

Впервые на рынке в исполнении Hockey Edition представлен внедорожник Skoda Kodiaq. Спецверсия включает в себя светодиодные фонари и LED-фары с омывателем, противотуманные фары с функцией освещения поворотов Corner, наружные зеркала с электроскладыванием и автоматическим затемнением, камеру заднего вида с омывателем. Кроме того, в перечень оснащения также вошли электропривод крышки багажника и центральный замок Kessy. В оформлении интерьера используются декоративные вставки, обивка сидений выполнена из ткани и кожи, а также светодиодная подсветка с возможностью выбора одного из 10 цветов. Стоимость версии Hockey Edition для Kodiaq в комплектации Ambition составляет 135 тыс. рублей.

Skoda Octavia линейки Hockey Edition получила легкосплавные диски 6.5J x 16 Tunga, а интерьер дополнили передние сиденья со специальной обивкой, 3-спицевое мультифункциональное кожаное рулевое колесо и климат-контроль Climatronic. В число опций входят также электрообогрев лобового стекла, передние и задние датчики парковки и противотуманные фары с функцией освещения поворотов Corner. Версия Hockey Edition для модели Octavia на базе комплектации Ambition доступна по цене 49 тыс. 500 рублей.

Компактный лифтбек Skoda Rapid линейки Hockey Edition предлагается на базе комплектаций Active и Ambition. В комплектации Active автомобиль оснащен зеркалами с обогревом, подогревом передних сидений, информационно-развлекательной системой Swing и Bluetooth. Дизайн Rapid линейки Hockey Edition на базе Ambition дополняют легкосплавные 16-дюймовые диски Clubber, фирменная обивка сидений и декоративные интерьерные вставки Dark Brushed 3D. Предусмотрены также многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо, дисплей Maxi Dot, задний парктроник и светодиодные фонари. Цена версии составит 48 тыс. рублей и 51 тыс. рубелей в зависимости от выбранной комплектации. В стоимость спецверсии Hockey Edition также входят оттенки кузова с эффектом «металлик».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года бестселлером Skoda на российском рынке остается компактный лифтбэк Rapid – на нем остановил свой выбор 19743 покупателя (+20%). Второе место среди моделей Skoda занимает Octavia, чьи продажи составили 13770 единиц (+8%). Замыкает тройку лидеров внедорожник Skoda Kodiaq с показателем 5306 реализованных машин, что в 9,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечается, благодаря локализации Skoda Kodiaq в Нижнем Новгороде была расширена гамма двигателей и комплектаций, что положительно отразилось на динамике продаж модели.