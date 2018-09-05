 АВТОСТАТ | АВТОВАЗ в августе увеличил продажи автомобилей LADA на 9%

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АВТОВАЗ в августе увеличил продажи автомобилей LADA на 9%

Lada Vesta Xray

АВТОВАЗ в августе реализовал на российском рынке 28683 автомобиля LADA – это на 9,4% больше по сравнению с показателем годичной давности. По итогам восьми месяцев 2018 года российские дилеры LADA продали 227956 машин, что на 18,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Бестселлером АВТОВАЗа в августе остается LADA Vesta, чьи продажи составили 8510 автомобилей (+27,1%). Второй результат показала модель LADA Granta – 6695 реализованных машин, что на 21% меньше по сравнению с прошлым годом. По темпам роста продаж лидером стал LADA Largus: в прошлом месяце продано 3719 пассажирских универсалов (+45,6%) и 759 фургонов Largus (+39,8%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 сентября российские дилеры LADA начали продажи нового семейства Granta. Стартовая цена седана LADA Granta составляет 419 тыс. 900 рублей, стоимость хэтчбеков и лифтбеков стартует от 436 тыс. 900 рублей, универсал стоит от 446 тыс. 900 рублей. В общей сложности для новой LADA Granta создано 56 вариантов, различающихся типом кузова, силовым агрегатом и перечнем опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи автоваз

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