 АВТОСТАТ | Mitsubishi Eclipse Cross в августе вошел в тройку бестселлеров марки в России

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Mitsubishi Eclipse Cross в августе вошел в тройку бестселлеров марки в России

Mitsubishi Eclipse Cross.

Российские дилеры Mitsubishi в августе реализовали 3408 автомобилей – на 93% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2018 года в России продано 27050 автомобилей Mitsubishi, что в 2,3 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в августе выросли на 54% до 1915 машин. Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport, на котором остановили свой выбор 499 покупателей (+47%). Третье место впервые занял новый компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross с показателем 387 реализованных автомобилей. Напомним, новинка появилась на российском рынке в конце апреля 2018 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mitsubishi объявила об увеличении планов продаж на 2018 год с 40 тысяч до более 45 тыс. автомобилей. Это означает рост на 85% по отношению к прошлому году, когда в нашей стране было реализовано 24325 машин японской марки.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи mitsubishi mitsubishi eclipse cross

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