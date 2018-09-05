В России началось производство нового Hyundai Santa Fe

Калининградский завод «Автотор» приступил к производству кроссовера Hyundai Santa Fe четвертого поколения. Модель выпускается в комплектациях Family, Lifestyle, Premier с 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 188 л.с. с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также автомобиль производится в комплектациях Lifestyle, Premier, High-Tech с 2,2-литровым турбодизельным мотором мощностью 200 л.с., который сочетается с 8-диапазонным «автоматом». Все модификации имеют полный привод, сообщает пресс-служба «Автотора». Во всех комплектациях новый Hyundai Santa Fe оснащается системой управления полным приводом HTRAC. В связи с удлинением колесной базы по сравнению с предыдущей версией Santa Fe четвертого поколения выпускается как со стандартным 5-местным, так и с 7-местным салоном.

Премьера новой модели состоялась накануне на Московском автосалоне 2018. Модель получила такие новые опции как инновационная функция контроля присутствия пассажиров сзади (Rear Occupant Alert), система предупреждения столкновений с боковым трафиком сзади, система безопасного выхода (Safety Exit Assist).

Напомним, кроссовер Hyundai Santa Fe производится на автомобильном заводе «Автотор» с мая 2016 года. Сотрудничество калининградского завода и Hyundai Motor Company (HMC) началось в 2012 году, c совместного решения о запуске проекта производства автомобилей легкового дивизиона в Калининграде. С начала реализации проекта выпущено более 100 тысяч автомобилей Hyundai.