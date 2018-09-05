 АВТОСТАТ | В России началось производство нового Hyundai Santa Fe

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

подробнее

Горячая новость

LADA Vesta в августе сохранила звание российского бестселлера
  • 5.09.18 - 10:01

    LADA Vesta в августе сохранила звание российского бестселлера
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Кредиты для автодилеров стали доступнее
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 03 сентября

    Бестселлеры сегмента SUV за первое полугодие 2018 года

    Обновлённая Mazda CX-5 поднялась в ТОП-10 на 4 строчки.

Вся аналитика

Инфографика

LADA Kalina: ключевые цифры и факты
  • 03.09.18

    LADA Kalina: ключевые цифры и факты
Все публикации

Видео

Видеорепортаж о конференции Маркетинг на автомобильном рынке-2012
  • 01.07.13

    Видеорепортаж о конференции Маркетинг на автомобильном рынке-2012
Все видео

04.09.18 Прочитали 3299 раз

В России началось производство нового Hyundai Santa Fe

IMG 69281

Калининградский завод «Автотор» приступил к производству кроссовера Hyundai Santa Fe четвертого поколения. Модель выпускается в комплектациях Family, Lifestyle, Premier с 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 188 л.с. с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также автомобиль производится в комплектациях Lifestyle, Premier, High-Tech с 2,2-литровым турбодизельным мотором мощностью 200 л.с., который сочетается с 8-диапазонным «автоматом». Все модификации имеют полный привод, сообщает пресс-служба «Автотора». Во всех комплектациях новый Hyundai Santa Fe оснащается  системой управления полным приводом HTRAC. В связи с удлинением колесной  базы по сравнению с предыдущей версией Santa Fe четвертого поколения выпускается как со стандартным 5-местным, так и с 7-местным салоном.

Премьера новой модели состоялась накануне на Московском автосалоне 2018. Модель получила такие новые опции как инновационная функция контроля присутствия пассажиров сзади (Rear Occupant Alert), система предупреждения столкновений с боковым трафиком сзади, система безопасного выхода (Safety Exit Assist).

Напомним, кроссовер Hyundai Santa Fe производится на автомобильном заводе «Автотор» с мая 2016 года. Сотрудничество калининградского завода и Hyundai Motor Company (HMC) началось в 2012 году, c совместного решения о запуске проекта производства автомобилей легкового дивизиона в Калининграде. С начала реализации проекта выпущено более 100 тысяч автомобилей Hyundai.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство автотор hyundai hyundai santa fe

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Компания Hyundai озвучила цену эксклюзивной комплектации кроссовера Santa Fe

30 августа 2018

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей сегмента SUV в июле 2018 года

29 августа 2018

Вся инфографика