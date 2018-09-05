 АВТОСТАТ | Hawtai Laville прибавил в цене от 50 до 60 тыс. рублей

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Hawtai Laville прибавил в цене от 50 до 60 тыс. рублей

Hawtai Laville 2

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ», показал, что в августе кроссовер Hawtai Laville подорожал на 50 – 60 тыс. рублей.

В России эта модель продается с двигателем 1,5 л (145 л.с.) в комплектации Luxe с механической или автоматической трансмиссией. Более доступный по цене вариант с «механикой» теперь оценивается в 999 800 рублей, а «автомат» обойдется покупателям в 1 059 800 рублей.

Напомним, что продажи нового кроссовера Hawtai Laville в России начались в мае текущего года. Всего же за 7 месяцев 2018 года продажи автомобилей этой китайской марки в нашей стране составили 62 экземпляра, что на 19% меньше, чем за тот же период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии цены продажи обзор рынка автомобилей легковые автомобили китайские автомобили hawtai

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