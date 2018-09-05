 АВТОСТАТ | Выдача электронных ОТТС начнется до 1 декабря

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

подробнее

Горячая новость

15% российского автопарка – в Москве и Подмосковье
  • 5.09.18 - 15:32

    15% российского автопарка – в Москве и Подмосковье
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Только представьте, что Ваш сайт…
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 04 сентября

    Бестселлеры сегмента Pick Up за первое полугодие 2018 года

    Toyota Hilux, занимающая 4-е место, реализуется на 140 рынках мира.

Вся аналитика

Инфографика

LADA Kalina: ключевые цифры и факты
  • 03.09.18

    LADA Kalina: ключевые цифры и факты
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Андрей Чурсин (Ассоциация Европейского Бизнеса, «Скания Сервис»)
  • 13.04.18

    «ForAuto-2018»: Андрей Чурсин (Ассоциация Европейского Бизнеса, «Скания Сервис»)
Все видео

05.09.18 Прочитали 542 раз

Выдача электронных ОТТС начнется до 1 декабря

e1d55451-670-0

Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили в электронном виде начнут внедрять в рамках пилотного проекта этой осенью. Первые документы планируется начать выдавать до 1 декабря, сообщил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.

"Этапность этого пилотного проекта выглядит следующим образом: пилотный проект запускается 1 сентября. Далее он поэтапно двигается таким образом, что первый документ, который будет возможен к применению, будет оформлен ориентировочно 1 ноября - 1 декабря этого года", - пояснил А.Кулешов, которого цитирует агентство "ТАСС".

По его словам, за время проведения пилотного проекта планируется подписать совместный приказ Росстандарта, ФТС и МВД России, в котором будет прописана возможность применения таких документов.

Как ранее заявляли в Росстандарте, с 2019 года услуга может стать доступна для всех желающих автопроизводителей. Одобрение типа транспортного средства – это форма оценки соответствия транспортного средства (шасси) требованиям технического регламента Таможенного союза 018/2011, установленным в отношении типа транспортного средства (шасси). Оно дает право на изготовление и реализацию автомобиля, а также его ввоз и растаможивание. Также документ важен при определении объема транспортного налога.

Как отмечается, переход на электронный формат обеспечит максимальную прозрачность оформления ОТТС и сократит время их выдачи. В частности, он позволит упростить процедуру оформления электронного паспорта транспортного средства. В результате внедрение электронного ОТТС повысит эффективность органов исполнительной власти, осуществляющих выдачу указанных документов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство российский автопром

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Обновленный УАЗ «Патриот» встанет на конвейер 20 сентября

сегодня, 09:08

Все новости

Статьи на тему

Автопрому нужно найти новый спрос («Коммерсант»)

31 августа 2018

Все статьи

Инфографика на тему

LADA Kalina: ключевые цифры и факты

3 сентября 2018

Вся инфографика