Выдача электронных ОТТС начнется до 1 декабря

Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили в электронном виде начнут внедрять в рамках пилотного проекта этой осенью. Первые документы планируется начать выдавать до 1 декабря, сообщил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.

"Этапность этого пилотного проекта выглядит следующим образом: пилотный проект запускается 1 сентября. Далее он поэтапно двигается таким образом, что первый документ, который будет возможен к применению, будет оформлен ориентировочно 1 ноября - 1 декабря этого года", - пояснил А.Кулешов, которого цитирует агентство "ТАСС".

По его словам, за время проведения пилотного проекта планируется подписать совместный приказ Росстандарта, ФТС и МВД России, в котором будет прописана возможность применения таких документов.

Как ранее заявляли в Росстандарте, с 2019 года услуга может стать доступна для всех желающих автопроизводителей. Одобрение типа транспортного средства – это форма оценки соответствия транспортного средства (шасси) требованиям технического регламента Таможенного союза 018/2011, установленным в отношении типа транспортного средства (шасси). Оно дает право на изготовление и реализацию автомобиля, а также его ввоз и растаможивание. Также документ важен при определении объема транспортного налога.

Как отмечается, переход на электронный формат обеспечит максимальную прозрачность оформления ОТТС и сократит время их выдачи. В частности, он позволит упростить процедуру оформления электронного паспорта транспортного средства. В результате внедрение электронного ОТТС повысит эффективность органов исполнительной власти, осуществляющих выдачу указанных документов.