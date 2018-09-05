 АВТОСТАТ | Японский авторынок в августе продолжил расти

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Японский авторынок в августе продолжил расти

Automarket 10

Японский авторынок в августе увеличился на 2,1% до 200355 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за восемь месяцев 2018 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 947 тыс. 252 машины (-3,4%).

По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 1% до 93821 автомобиля. Второе место по объему продаж занял Nissan с показателем 25032 машины (+8,7%). Замыкает тройку лидеров на этот раз Honda, реализовавшая 23394 автомобиля (-8,4%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: япония автомобильные рынки

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