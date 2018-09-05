Audi запустила серийное производство электрического кроссовера e-tron

Компания Audi начала серийное производство своего первого серийного электрического кроссовера под названием e-tron. Производство новинки налажено на заводе в Брюсселе (Бельгия). Официальная премьера машины состоится 17 сентября на специальном мероприятии в Сан-Франциско, сообщает портал AutoNews.ru. В модельной линейке бренда E-Tron займет место между Q5 и Q7. Главным конкурентом автомобиля станут Jaguar I-Pace и Tesla Model X.

Серийный Audi e-tron оснастят двумя электрическими двигателями, в сумме выдающими 360 л.с. При этом при активации спорт-режима на короткое время мощность сможет возрастать до более чем 400 л.с. Кроссовер сможет ускоряться с места до 100 км/ч за шесть секунд, а его максимальная скорость составит 200 км/ч.

Моторы будут питаться от комплекта аккумуляторов на 95 кВт-ч, которые позволят проезжать без подзарядки до 400 км. При использовании 150-киловаттной системы быстрой подзарядки запас батарей можно будет пополнить за полчаса.

Автомобиль получит продвинутую систему рекуперации энергии. Немецкий автопроизводитель заявил, что в более чем 90% маневров, связанных с замедлением, водителю не придется нажимать на тормоз – электромобиль способен интенсивно замедляться при резком сбросе педали акселератора.

Что касается дизайна, то он повторяет концептуальный e-tron quattro, который был представлен осенью 2015 года во Франкфурте. Новинка станет первым серийным автомобилем, который будет использовать специальные камеры вместо боковых зеркал.