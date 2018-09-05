 АВТОСТАТ | Skoda объявила скидки на свои модели в сентябре

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Skoda объявила скидки на свои модели в сентябре

Skoda Rapid 2017 2

Компания Skoda Auto объявила специальные предложения на покупку автомобилей в сентябре. Так, начиная с 1 сентября увеличена выгода на покупку автомобиля Skoda Rapid: теперь клиенты могут сэкономить до 132 тыс. 700 рублей. Выбирая семейный лифтбек Skoda Octavia, покупатели могут рассчитывать на экономию до 145 тыс. 800 рублей. Выгода при покупке флагмана чешского бренда Skoda Superb составляет до 225 тыс. рублей, а при приобретении Skoda Yeti – 240 тыс. рублей.

В сентябре продлевают свое действие программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо. Отныне выгодные условия распространяются на автомобили Rapid, Octavia, Superb 2019 модельного года. Останавливая свой выбор на этих моделях, клиенты имеют возможность сэкономить до 40 тыс. рублей по программе Трейд-ин и до 50 тыс. рублей по программе Утилизация. Пролонгированы и специальные условия на покупку внедорожника Skoda Kodiaq иностранного производства, марка предлагает получить выгоду до 100 тыс. рублей по программе Трейд-ин и до 110 тыс. рублей по программе Утилизация.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года продажи Skoda в нашей стране составили 42955 машин, что на 26% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: спецпредложения skoda

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