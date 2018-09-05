Новые автомобили с сентября могут подорожать на 1 - 5%

С сентября более пяти автоконцернов повышают цены на новые автомобили. В среднем рост незначительный: от 1% до 5%, пишет газета "Ведомости".

Автоконцерны не стали резко повышать цены по двум причинам, рассуждает аналитик "ВТБ капитала" Владимир Беспалов. Во-первых, многие компании локализовали производство на 40 - 50%, что позволяет им отчасти не подстраиваться под курсы валют. Во-вторых, если резко повысить цены, то спрос резко упадет, продолжает эксперт: небольшое повышение цен же позволит увидеть, как изменится ситуация на рынке. Производители автомобилей пересматривали цены в течение всего года, напоминает директор по развитию "Рольфа" Владимир Мирошников: в начале года - из-за увеличения утилизационного сбора и акцизов, затем из-за повышения НДС.

С 3 сентября цены на весь модельный ряд на 1 - 2% повышает автопроизводитель Ford из-за падения рубля по отношению к доллару и евро. Из-за курсов валют цены повысятся на 1% и на весь модельный ряд Mazda, продолжают собеседники "Ведомостей". В августе уже выросли цены на автомобили Skoda, говорят топ-менеджеры двух автодилеров.

Не все массовые бренды пошли на повышение: пока отказались LADA, Renault, Nissan, рассказали их представители. Цены устанавливают материнские компании: все зависит от ее политики на рынке, отмечает В.Беспалов. Марки сдерживают рост цен, чтобы продолжать наращивать долю рынка, уверен В.Мирошников.

LADA и Renault меньше подвержены колебаниям курса рубля благодаря высокому уровню локализации, рассказал в интервью Autonews вице-президент Groupe Renault Николя Мор. По его словам, если курс зафиксируется на 79 руб. за евро, то цены придется "немного поднять".

Среди премиальных моделей цены на весь модельный ряд вырастут у Cadillac и Chevrolet на 2 - 5%, рассказал представитель General Motors (обе марки входят в автоконцерн). "Это плановое повышение", - настаивает представитель GM.

Цены вырастут и у Jaguar Land Rover (JLR) - на 1 - 5%, продолжает топ-менеджер одного из дилеров. Это коснется моделей Range Rover, Range Rover Sport и Jaguar F-pace.

Несмотря на рост цен, спрос на машины не упадет, считает руководитель автомобильного сектора Deloitte Татьяна Кофанова.