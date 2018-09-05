Военная полиция и автоинспекция пересядут на LADA Vesta Cross

Военная полиция и автоинспекция пересядут на отечественные автомобили LADA Vesta в модификации Cross, которые будут применяться при ведении патрульной службы и сопровождения воинских колонн. Об этом газете «Известия» сообщили в Минобороны, добавив, что в настоящее время проходят испытания доработанной под нужды армии модели. Сейчас военнослужащие используют, как правило, седаны Ford Focus российского производства и внедорожники УАЗ «Патриот».

Седан LADA Vesta Cross оснащается бензиновыми двигателями экологического класса «Евро-5» и мощностью 106 и 122 л.с. В смешанном цикле автомобиль на 100 км расходует в зависимости от типа двигателя от 7,1 до 7,7 л топлива. Ведущие колеса – передние. Хотя автомобиль нельзя назвать внедорожником, он имеет высокий клиренс – 203 мм. Цена машины в зависимости от комплектации колеблется от 763 тыс. до 860 тыс. рублей.

На военной службе машина получит ряд изменений. Vesta будет поставляться в темно-зеленом цвете со спецсигналами. Машины оснастят радиостанциями.

Vesta можно использовать как на трассах, так и на проселочных дорогах – ее качества будут востребованы военным ведомством, считает независимый автоэксперт Игорь Моржаретто.

«В модификации Cross машина имеет большой клиренс и хорошую защиту двигателя и кузова снизу, что является серьезным преимуществом на грунтовых автодорогах перед Ford Focus», – пояснил он.