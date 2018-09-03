GM-АВТОВАЗ увеличил скидки на покупку Chevrolet Niva

GM-АВТОВАЗ c 3 сентября продлил действие спецпредложений и увеличил возможную выгоду при покупке Chevrolet Niva. Максимальная выгода для клиента достигается сложением действия программ «Трейд-ин» и «Скидка при покупке Chevrolet Niva в кредит»: 64 тыс. рублей для комплектации L цвета «Жидкое серебро», а также 60 тыс. рублей для всех остальных комплектаций/цветов. Срок действия акции – до 30 сентября 2018 года включительно, сообщает пресс-служба GM-АВТОВАЗ.

По-прежнему можно воспользоваться и одной из выбранных программ. В этом случае скидка составит: 30 тыс. рублей при сдаче автомобиля в трейд-ин официальному дилеру; 30 тыс. рублей при покупке автомобиля в кредит через банки-партнеры: ПАО «ВТБ», ПАО «Совкомбанк», ООО «Сетелем Банк».

Действие перечисленных спецпредложений распространяется на физические и юридические лица, приобретающие Chevrolet Niva в сентябре 2018 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 16146 автомобилей (-4%). В настоящее время стоимость внедорожника начинается от 623 тыс. рублей.