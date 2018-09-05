Калужский завод Volkswagen получил награду от штаб-квартиры концерна

Производственная площадка Volkswagen Group Rus, расположенная в Калуге, вошла в тройку лучших европейских заводов Volkswagen AG по безопасности условий труда. О присвоении наград по результатам 2017 года было объявлено в рамках торжественного мероприятия, прошедшего в штаб-квартире концерна.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen Group Rus, в соревновании принимали участие европейские заводы концерна Volkswagen AG. Производственная площадка Volkswagen Group Rus завоевала третье место, в то время как на первой и второй позиции соответственно расположились заводы концерна в словацкой Братиславе и испанской Памплоне.

Технический директор завода и заместитель генерального директора Volkswagen Group Rus д-р Оливер Грюнберг отметил: «Калужский завод по праву стал одной из лучших производственных площадок концерна по безопасности условий труда. Мы действуем согласно самым строгим стандартам Volkswagen AG как в плане выпускаемой продукции, так и в плане условий труда и отдыха. Мы и в будущем будем прилагать все усилия для удержания звания одного из самых привлекательных работодателей в России».

На заводе в Калуге регулярно проводятся все необходимые мероприятия для поддержания безопасности и производительности работы сотрудников. К ним относятся как образовательные процессы – организация обучения и проверки знаний по охране труда, так и медицинские меры: профилактические медосмотры работников и создание санитарных постов с аптечками. Все участники производственного процесса снабжены спецодеждой и специальной обувью. Безопасность производства является одним из приоритетов компании, что подтверждают регулярные проверки условий труда и специальные меры по предотвращению профессионального травматизма и профессиональной заболеваемости.

Завод Volkswagen Group Rus, существующий уже одиннадцать лет, сохраняет стабильно высокие показатели эффективности производства и качества продукции. Volkswagen Group Rus является одним из крупнейших инвесторов и работодателей Калужской области, обеспечивая рабочими местами тысячи специалистов и гарантируя им наилучшие условия труда.

Завод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке «Грабцево» в городе Калуга. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод по производству бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211. На данный момент на нем производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, его максимальная производственная мощность составляет 225 тысяч автомобилей в год. Мощность завода по производству двигателей в Калуге составляет 150 тысяч двигателей в год.