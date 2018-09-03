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«Группа ГАЗ» наладит производство LCV и автобусов в Азербайджане

ГАЗель NEXT конвейер

«Группа ГАЗ» и компания «Азермаш» подписали соглашение о создании сборочного производства автомобилей и автобусов в Азербайджане. В рамках соглашения планируется строительство на территории этой республики предприятия по сборке коммерческих автомобилей марки ГАЗ, а также автобусов ЛиАЗ и «Вектор Next». 

Как сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ» в соответствии с соглашением, «Азермаш» построит в городе Гаджигабуле завод по сборке легких коммерческих автомобилей и автобусов. Старт производства техники запланирован на конец 2019 года. На первом этапе планируется начать выпуск автомобилей марки ГАЗ, включая линейку машин «ГАЗель Next», «ГАЗон Next», а также «ГАЗель Бизнес» и «Соболь Бизнес» и их полноприводные версии. На втором этапе начнется выпуск автобусов «Вектор Next» и ЛиАЗ. На основе автомобилей ГАЗ в дальнейшем будет организовано производство различных вариантов специальной техники, в том числе автомобилей для муниципальных служб, машин скорой медицинской помощи, школьных микроавтобусов.

В рамках совместного проекта «Группа ГАЗ» организует поставки машинокомплектов, обучение и сертификацию производственных специалистов, предоставит необходимую документацию и лицензии. Производство будет организовано в соответствии с технологическими требованиями «Группы ГАЗ». В ходе реализации соглашения стороны будут также вести совместную работу по применению ряда компонентов азербайджанского производства в машинах местной сборки.

Подписание соглашения стало результатом совместной работы, которая началась в апреле 2018 года, когда был подписан меморандум между компанией «Азермаш» и Горьковским автозаводом, входящим в «Группу ГАЗ». Тогда «Азермаш» и Горьковский автозавод договорились о сотрудничестве в производстве коммерческой техники марки ГАЗ для жилищно-коммунального хозяйства, торговли, строительства, сельского хозяйства, различных видов бизнеса. Теперь сотрудничество российской и азербайджанской компаний будет вестись и в сфере городского пассажирского транспорта.

Как заявил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, у компании есть серьезный опыт по организации сборочных производств техники за рубежом и контрактной сборки для международных партнеров. Все это позволит «Группе ГАЗ» совместно с компанией «Азермаш» обеспечить высокий уровень качества сборки и обеспечить рынок Азербайджана комфортными городскими автобусами и многофункциональными коммерческими автомобилями, которые способны работать при постоянных максимальных нагрузках с быстрой окупаемостью инвестиций в обновление парков.

В свою очередь, председатель правления «Азермаш» Эмин Ахундов добавил, что параллельно со строительством производства планируется вести организацию системы дистрибуции, чтобы предоставить клиентам в Республике Азербайджан выгодные условия покупки и удобное сервисное обслуживание.

, источник: www.autostat.ru

Теги: внешняя сборка экспорт gaz gaz газель лиаз

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