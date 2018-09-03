 АВТОСТАТ | Названы самые распространенные легковые автомобили в России

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Названы самые распространенные легковые автомобили в России
  • 3.09.18 - 16:06

    Названы самые распространенные легковые автомобили в России
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Названы самые распространенные легковые автомобили в России

Названы самые распространенные легковые автомобили в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2018 года в России насчитывается 42,95 млн легковых автомобилей. Из них самым распространенным является седан LADA 2107, численность которого в нашей стране составляет 1,73 млн единиц.

Вторым по популярности стал седан LADA 2106, зарегистрированный в количестве 1,54 млн экземпляров. Далее следует еще одна модель АВТОВАЗа – трехдверный внедорожник LADA 4х4, обладателей которого в нашей стране насчитывается 1,01 млн человек. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что только у этих трех моделей парк превышает показатель в 1 млн штук. Таким образом, на их долю приходится десятая часть российского парка легковых автомобилей.

Показатели остальных моделей находятся ниже отметки в 1 млн машин, но следующие четыре позиции в рейтинге также занимают модели АВТОВАЗа: LADA 2109 (850 тыс. шт.), LADA 2110 (826,9 тыс. шт.), LADA 2114 (774 тыс. шт.), LADA 2105 (726,9 тыс. шт.).

Замыкают же десятку самых распространенных легковых автомобилей в России Ford Focus (725,9 тыс. шт.), Toyota Corolla (704,4 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (704,2 тыс. шт.).

, источник: www.autostat.ru

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