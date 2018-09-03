 АВТОСТАТ | Renault и «Ростех» могут стать единственными акционерами АВТОВАЗа

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Renault и «Ростех» могут стать единственными акционерами АВТОВАЗа

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Совместное предприятие «Ростеха» и Renault – Alliance Rostec Auto B.V. – намерено довести свою долю в капитале АВТОВАЗа до 100% в результате оферты и принудительного выкупа акций, после чего возможен делистинг акций компании, сообщил в интервью «Интерфаксу» старший вице-президент группы Renault и руководитель региона Евразия Николя Мор.

Сейчас акционеры АВТОВАЗа проводят процедуру рекапитализации компании по плану, согласованному между Renault и «Ростехом», напомнил он: «В конце 2016 г. была проведена допэмиссия по открытой подписке, в этом году мы провели допэмиссию по закрытой подписке и сейчас направили обязательное предложение по выкупу акций, по итогам которого более 95% акций должно быть консолидировано. И как только мы увидим, что этот порог достигнут – результаты будут готовы 10 сентября, – тогда мы можем запустить финальный процесс, который позволит нашему СП Rostec Auto B.V. довести свою долю до 100%».

По закону «Об акционерных обществах» превышение порога владения акциями более 95% дает их владельцу приступить к принудительному выкупу акций у остальных акционеров, пишет газета «Ведомости».

Этой весной доля Alliance Rostec Auto выросла с 64,6 до 83,5%. Это случилось по итогам второго этапа рекапитализации «АвтоВАЗа». «Ростех» и Renault переуступили Alliance Rostec Auto права требования по долгам автопроизводителя – на 30,7 млрд руб. каждый, а сама Alliance Rostec Auto B.V. конвертировала долг в новые акции АВТОВАЗа такой же стоимостью.

АВТОВАЗ торгуется на Московской бирже, капитализация – 136,5 млрд рублей. Самый крупный миноритарий – Renaissance Securities (Cyprus), у которой около 11,5% компании.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз автоваз-renault-nissan слияния и поглощения renault

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