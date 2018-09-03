Первые электробусы вышли на улицы Москвы

На улицы Москвы 1 сентября вышли первые электробусы – впервые в истории города они будут не тестовыми, а серийными. Весь сентябрь проезд в них будет бесплатным, сообщает пресс-служба правительства Москвы. Первые электробусы выйдут на троллейбусный маршрут № 73 «6-й микрорайон Бибирева» – «ВДНХ (южный вход)», связывающий районы Останкинский, Марфино, Отрадное, Алтуфьевский, Лианозово и Бибирево. А до конца года электробусы ожидаются еще на пяти городских маршрутах.

Напомним, конкурс на закупку электробусов выиграли две российские компании – КАМАЗ и «Группа ГАЗ». Каждая из них привезет по 100 электробусов. Технические требования к транспорту обоих производителей одинаковые: электробусы будут низкопольными, оборудованными для маломобильных пассажиров и смогут вместить не менее 85 человек. Их оснастят системами климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации. Несут ответственность за качество и исправность транспорта сами производители – на протяжении 15 лет ремонтировать электробусы они будут самостоятельно.

С каждым днем количество инновационного транспорта будет увеличиваться: по уже заключенным контрактам в столицу поступят 200 электробусов, в декабре Москва разыграет конкурс на поставку еще 100 таких машин, а в будущем будут закупать по 300 электробусов в год. Как отмечается, столичные власти планируют не просто дополнить парк общественного транспорта его новым видом, но со временем полностью перейти на экологичный электротранспорт. Это значит, что автобусы, оснащенные двигателями классов «Евро-4» и «Евро-5», постепенно уступят место электробусам и трамваям (от закупки автобусов столица планирует отказаться с 2021 года).

Электробус работает на электрической тяге, а значит, не оказывает негативного эффекта на экологическую ситуацию в городе. Несмотря на то что сегодня в Москву поставляются только экологичные автобусы, город принял решение отказаться от общественного транспорта, работающего на дизеле. Кроме того, электробусы будут современнее, чем автобусы: наряду с системами климат-контроля и бесплатным Wi-Fi в них установят USB-разъемы для зарядки мобильных устройств.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», КАМАЗ и «Группа ГАЗ» разработали и внедрили в производство электрические автобусы, способные конкурировать с ведущими мировыми аналогами. Государство со своей стороны в рамках постановления правительства РФ в 2018-2020 годах запланировало средства на субсидирование производителей городского электрического наземного транспорта, предоставивших скидку покупателям в объеме 1,5 млрд рублей в год.

В электробусе «Группы ГАЗ» установлены два асинхронных двигателя мощностью до 125 кВт, позволяющие развивать скорость до 70 км/ч, литий-титанатные батареи, обеспечивающие ультрабыструю зарядку за 10-18 минут. Модульный тип батарей дает возможность эксплуатировать электробус на городских маршрутах любой протяженности. Для комфорта и безопасности пассажиров транспортное средство оснащено двузонным климат-контролем, системой книлинга (наклон автобуса в сторону остановки) и системой видеонаблюдения, а также мультиплексной системой управления, позволяющей удаленно отслеживать более 300 параметров (техническое состояние всех систем машины, температуру воздуха в салоне, степень износа расходных материалов и др.). Электробус разработан с учетом результатов опытной эксплуатации, которая была проведена с января по июль 2017 года в соответствии с техническим заданием ГУП «Мосгортранс» на поставку электробусов в Москву, а также общих требований столицы к системе общественного транспорта, которые на сегодняшний момент являются самыми жесткими в стране и соответствуют требованиям ведущих европейских столиц.

Электробус «КАМАЗ», выполненный по индивидуальному дизайну, оснащен наиболее передовым типом литий-титанатных (LTO) аккумуляторов, что позволит обладать запасом хода до 56 км. Модель тестировалась на маршрутах Москвы в течение двух последних лет и получила положительные отзывы. В электробусе КАМАЗ-6282 второго поколения применены современные компоненты тягового электрооборудования, в т.ч. электропортальный мост и литий-титанатные аккумуляторные батареи со сроком службы 10 лет. На подзарядку требуется всего 10-20 минут, что в десятки раз меньше среднего времени зарядки предыдущего поколения батарей. Электробус заряжается от станций ультрабыстрой зарядки с помощью полупантографа, в дополнение используется бортовое зарядное устройство, позволяющее заряжать накопитель от трёхфазной сети переменного тока 380 В («ночная зарядка»). Станция ультрабыстрой зарядки за короткий промежуток времени восстанавливает полный уровень заряда литий-титанатных батарей без потери ресурса. Примененная концепция быстрой подзарядки электробуса позволяет иметь на борту меньше аккумуляторов и больше пассажиров. Отметим, что аккумулятор рассчитан, как минимум, на 20 тыс. циклов полного заряда/разряда. Примечательно, что зарядка электробуса возможна в условиях низких температур: аккумуляторные батареи работают без дополнительных систем подогрева даже зимой. Таким образом, электробус КАМАЗ-6282 может перевозить пассажиров круглый год.