 АВТОСТАТ | Tesla в сентябре представит новый электрокар

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Tesla в сентябре представит новый электрокар

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К выставке коллекционных автомобилей Grand Basel, которая пройдет в Базеле, Швейцария, с 6 по 9 сентябре текущего года, компания Tesla подготовила презентацию нового автомобиля. По предварительной информации, это будет серийный вариант Tesla Roadster.

Как пишет портал Motor.ru, прототип Tesla Roadster нового поколения был представлен в ноябре прошлого года. Модель оснастили тремя электромоторами – два из них отвечают за вращение колес задней оси, а один – передней, суммарная отдача которых пока не называется. Питаются моторы от батареи емкостью 250 киловатт-часов. С места до 60 миль в час (96 км/ч) Roadster разгоняется за 1,9 секунды. Максимальная скорость – свыше 400 км/ч.

Ранее предполагалось, что новый Tesla Roadster поступит в серийное производство не ранее 2020 года, отмечает портал AutoNews.ru. В течение ближайших лет компания Tesla планирует выпустить компактный кроссовер Model Y, который будет разработан на базе Model 3, а также электрический грузовик Tesla Semi. Кроме того, в планах у Tesla значатся разработка пикапа и доступного электрокара стоимостью не более 25 тыс. долларов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: разработки электромобили премьеры tesla

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