 АВТОСТАТ | Средняя выплата по ОСАГО за 7 месяцев 2018 года вновь снизилась

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

подробнее

Горячая новость

Названы самые распространенные легковые автомобили в России
  • 3.09.18 - 16:06

    Названы самые распространенные легковые автомобили в России
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Доставка автомобилей без лишней головной боли и временных затрат
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 28 августа

    Автомобильный рынок Таиланда в июле 2018 года

    Китайская марка MG активно внедряется на рынок Таиланда.

Вся аналитика

Инфографика

LADA Kalina: ключевые цифры и факты
  • 03.09.18

    LADA Kalina: ключевые цифры и факты
Все публикации

Видео

IT-Революция в автобизнесе: Дмитрий Рыбальченко и Евгений Мельников (AutoSpot)
  • 17.11.17

    IT-Революция в автобизнесе: Дмитрий Рыбальченко и Евгений Мельников (AutoSpot)
Все видео

03.09.18 Прочитали 1294 раз

Средняя выплата по ОСАГО за 7 месяцев 2018 года вновь снизилась

ОСАГо 2

По итогам января-июля 2018 года средняя выплата по ОСАГО составила 64 тыс. 041 рублей, что на 17% ниже показателя годичной давности. Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% снизилось количество заявленных и урегулированных убытков – с 1,48 до 1,25 млн штук. При этом вновь несколько снизился и размер средней премии – с 5 тыс. 783 до 5 тыс. 681 рублей. Об этом свидетельствуют предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по результатам января-июля 2018 года, подготовленные Российским союзом автостраховщиков (РСА).

Снижение размеров премий, по словам президента РСА Игоря Юргенса, вызвано тем, что каждый год увеличивается число автовладельцев, имеющих скидку на ОСАГО из-за применения коэффициента «бонус-малус».

В январе-июле 2018 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 128,99 млрд рублей, сократившись на 1,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям сократилась на 29% – со 113,00 до 79,78 млрд рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: осаго автострахование

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

АО МС Банк Рус поддержит пенсионеров в желании покупать новые автомобили Mitsubishi

вчера, 11:14

Все новости

Статьи на тему

Полисы ОСАГО «подвисают» в регионах («Коммерсант»)

22 августа 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Рынок автострахования в России в 2017 году

21 мая 2018

Вся инфографика
Загрузка...