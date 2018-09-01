В России вступили в силу новые таможенные пошлины на импортные иномарки

С 1 сентября в соответствии с решением совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) действуют новые таможенные пошлины на транспортные средства, ввозимые на территорию Таможенного Союза (ТС).

Как отмечается в подписанном странами-участниками ТС документе, ставки снижены в рамках обязательств РФ перед ВТО и действуют на территории России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Новые таможенные пошлины введены на период с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года включительно.

На новые легковые автомобили, ввозимые в Россию, ставки импортных пошлин снижены до 17%, а на подержанные (возрастом 5 – 7 лет) машины – до 22%. В целом же ставки импортных пошлин из-за обязательств в рамках ВТО снижены на 96 позиций ТН ВЭД в среднем на 3 п.п. При этом в 2017 году пошлины на новые легковые машины уже были снижены с 23% до 20%. Ставки должны снижаться и дальше – в 2019 году – до 15 п.п.

Напомним, что неофициальной компенсацией снижения импортных пошлин считается взимаемый с каждого транспортного средства утилизационный сбор. Изначально его платили только импортеры, но с 2014 года из-за давления стран-членов ВТО сбор был распространен на российские заводы и локализованные в России производства. При этом отечественным производителям стали выплачивать так называемые промышленные субсидии, де-факто компенсирующие утильсбор.