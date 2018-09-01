Каршеринг Яндекс.Драйв пополнился спортивными седанами Genesis G70

Компания «Хендэ Мотор СНГ» передаст 300 автомобилей Genesis G70 для использования в системе каршеринга Яндекс.Драйв, сообщает пресс-служба автопроизводяителя.

Как отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, сегодня каршеринг является активно развивающимся видом транспорта не только среди массовых автомобильных брендов, но и в премиум-сегменте. «Мы высоко оцениваем потенциал развития этого направления и также уверены, что спортивные седаны G70 удовлетворят запросы самых взыскательных клиентов Яндекс.Драйва», - резюмировал г-н Калицев.

Также отмечается, что для пополнения каршерингового парка Яндекс.Драйва был выбран именно полноприводный спортивный седан Genesis G70, поскольку он отличается своей технологичностью и предлагает высокий уровень оснащения самыми современными системами помощи водителю.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2018 года в Росси было реализовано 826 автомобилей Genesis, что на 47% выше результата годичной давности. При этом продажи спортивных седанов G70 составили 197 единиц.