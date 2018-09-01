 АВТОСТАТ | Каршеринг Яндекс.Драйв пополнился спортивными седанами Genesis G70

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

подробнее

Горячая новость

Российские дилеры LADA начинают продажи новой Granta
  • 1.09.18 - 10:00

    Российские дилеры LADA начинают продажи новой Granta
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Где продать автомобиль с пробегом?
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 28 августа

    Автомобильный рынок Таиланда в июле 2018 года

    Китайская марка MG активно внедряется на рынок Таиланда.

Вся аналитика

Инфографика

Как обманывают российских автовладельцев в автосервисе?
  • 31.08.18

    Как обманывают российских автовладельцев в автосервисе?
Все публикации

Видео

Конференция «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы»
  • 07.03.17

    Конференция «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы»
Все видео

31.08.18 Прочитали 1402 раз

Каршеринг Яндекс.Драйв пополнился спортивными седанами Genesis G70

Каршеринг Яндекс.Драйв пополнился спортивными седанами Genesis G70

Компания «Хендэ Мотор СНГ» передаст 300 автомобилей Genesis G70 для использования в системе каршеринга Яндекс.Драйв, сообщает пресс-служба автопроизводяителя.

Как отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, сегодня каршеринг является активно развивающимся видом транспорта не только среди массовых автомобильных брендов, но и в премиум-сегменте. «Мы высоко оцениваем потенциал развития этого направления и также уверены, что спортивные седаны G70 удовлетворят запросы самых взыскательных клиентов Яндекс.Драйва», - резюмировал г-н Калицев.

Также отмечается, что для пополнения каршерингового парка Яндекс.Драйва был выбран именно полноприводный спортивный седан Genesis G70, поскольку он отличается своей технологичностью и предлагает высокий уровень оснащения самыми современными системами помощи водителю.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2018 года в Росси было реализовано 826 автомобилей Genesis, что на 47% выше результата годичной давности. При этом продажи спортивных седанов G70 составили 197 единиц.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили премиум-марки каршеринг genesis genesis g70

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Genesis в июле увеличил продажи в России более чем в 3 раза

10 августа 2018

Все новости

Статьи на тему

Бренды и автопроизводители: кто есть кто в 2018-м? («АВТОСТАТ»)

16 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика авторынка в июле 2018 года

6 августа 2018

Вся инфографика
Загрузка...