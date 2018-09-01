 АВТОСТАТ | АВТОВАЗ не планирует в ближайшей перспективе выпуск хэтчбека LADA Vesta

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31.08.18 Прочитали 1124 раз

АВТОВАЗ не планирует в ближайшей перспективе выпуск хэтчбека LADA Vesta

АВТОВАЗ не планирует в ближайшей перспективе выпуск хэтчбека LADA Vesta

Флагманское семейство АВТОВАЗа – LADA Vesta – совсем недавно пополнилось спортивной версией, презентация которой состоялась в рамках Московского международного автосалона. Между тем, эта модель стала уже пятой в семействе «Весты». Станет ли она последней?

О дальнейших планах АВТОВАЗа по данному вопросу не известно. Единственное, о чем стало известно в ходе ММАС-2018, это то, что в ближайшей перспективе расширение линейки LADA Vesta за счет кузова «хэтчбек» не планируется. Об этом корреспонденту аналитического агентства «АВТОСТАТ» сообщил начальник Управления развития продуктового портфеля ПАО «АВТОВАЗ» Сергей Корниенко.

«Мы запустили уже пятую версию LADA Vesta, и сейчас работаем на полную мощность. Есть хороший спрос – «Веста» в топе продаж за июнь и июль, поэтому в краткосрочной перспективе на новый кузов мы не собираемся переходить. Но в будущем, если будет запрос от потребителей – рассмотрим. С другой стороны, если посмотреть на силуэт SW – он такой спортивный, динамичный. Это как раз то, что привлекает покупателей хетчбэка», - отметил г-н Корниенко.

Напомним, что семейство LADA Vesta состоит из седана и универсала, а также их кросс-версий. Теперь к ним добавился и спортивный седан LADA Vesta Sport. Производство этих моделей осуществляется на заводе «LADA Ижевск».

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2018 года в России суммарно было реализовано 58 626 автомобилей семейства LADA Vesta, что на 43% выше результата годичной давности. По объемам продаж LADA Vesta занимает второе место на российском рынке, уступая лишь KIA Rio.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство автоваз легковые автомобили разработки lada lada vesta

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