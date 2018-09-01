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Определены самые распространенные марки легковых автомобилей в РФ

Определены самые распространенные марки легковых автомобилей в РФ

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России по состоянию на 1 июля 2018 года числится почти 43 млн легковых машин.

Больше всего в нашей стране насчитывается автомобилей отечественного бренда LADA, на долю которого приходится более 32%. В количественном выражении это составляет 13,88 млн единиц. На втором месте по этому показателю находится японская Toyota, которая с 3,82 млн зарегистрированных легковых машин является лидером российского парка среди иномарок. Третью строчку занимает Nissan с результатом 2,05 млн экземпляров.

В пятерку самых распространенных автомобильных марок в нашей стране вошли еще корейские Hyundai (1,95 млн шт.) и KIA (1,78 млн шт.). Кроме них, в ТОП-10 по объему парка легковых машин в России по состоянию на середину нынешнего года попали: Renault (1,72 млн шт.), Chevrolet (1,64 млн шт.), Volkswagen (1,56 млн шт.), Ford (1,37 млн шт.) и Mitsubishi (1,16 млн шт.).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что показатели остальных брендов, образующих российский автопарк, находятся ниже отметки в 1 млн экземпляров.

, источник: www.autostat.ru

Теги: россия парк легковые автомобили марки-лидеры lada toyota nissan hyundai kia renault chevrolet volkswagen ford mitsubishi

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