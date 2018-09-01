Mercedes-Benz поднял цены у большинства своих моделей

Вслед за повышением цен на автомобили BMW и Audi еще один немецкий автопроизводитель – Mercedes-Benz – в августе поднял цены на большинство своих моделей. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам мониторинга цен*.

Отметим, что этот удорожание не затронуло минивэны Citan и V-Klasse, купе AMG GT, внедорожник G-Klasse, кроссовер GLC, хэтчбек GLC Coupe и пикап X-Klasse. Все остальные модели прибавили в цене от 20 до 350 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Так, хэтчбек Mercedes-Benz A-Klasse прибавил 40 – 170 тыс. рублей в большинстве комплектаций, включая базовую. Его минимальная цена теперь установлена на уровне 1 760 тыс. рублей.

Седан и купе Mercedes-Benz С-Klasse прибавили 210 – 290 тыс. рублей в некоторых комплектациях. При этом начальная цена на них не изменилась и составляет соответственно 2 140 тыс. рублей для седана и 2 550 тыс. рублей для купе.

Седан Mercedes-Benz CLA-Klasse и его полноприводная версия в кузове «универсал» - Mercedes-Benz CLA Shooting Brake – подорожали на 80 – 100 тыс. рублей. Теперь эти модели предлагаются к продаже от 2 210 тыс. рублей за седан и от 2 810 тыс. рублей за универсал.

Купе Mercedes-Benz CLS-Klasse во всех комплектациях, кроме топовой, стало дороже на 220 – 250 тыс. рублей, и его можно приобрести за сумму от 5 160 тыс. рублей.

Все семейство Mercedes-Benz Е-Klasse – кабриолет, купе, седан и универсал – прибавили в цене от 20 до 350 тыс. рублей. Их стартовые ценники теперь выглядят следующим образом: кабриолет – от 4 630 тыс. рублей, купе – от 3 400 тыс. рублей, седан – от 3 030 тыс. рублей, универсал – от 3 360 тыс. рублей.

Хэтчбек Mercedes-Benz GLA-Klasse подорожал на 80 – 90 тыс. рублей, при этом его минимальная цена также выросла и составляет теперь 2 270 тыс. рублей.

Универсал и купе Mercedes-Benz GLЕ-Klasse стали дороже на 30 – 230 тыс. рублей во всех комплектациях, кроме топовых. Таким образом, полноприводный кроссовер в кузове «универсал» доступен от 4 200 тыс. рублей, а в кузове «купе» - от 5 500 тыс. рублей.

Также во всех комплектациях подорожал и еще один внедорожник – Mercedes-Benz GLS-Klasse. Здесь прибавка составила 30 – 240 тыс. рублей, и базовая цена этой модели сейчас составляет 5 820 тыс. рублей.

Топовая комплектация седана Mercedes-Maybach S-Klasse прибавила 320 тыс. рублей и оценивается теперь в 10 570 тыс. рублей.

Кабриолет, купе и седан Mercedes-Benz S-Klasse подорожали почти во всех комплектациях, включая начальную и топовую, на 20 – 320 тыс. рублей. Этот автомобиль доступен от 7 020 тыс. рублей за версию в кузове «седан», от 7 790 тыс. рублей – в кузове «купе» и от 10 730 тыс. рублей – в кузове «кабриолет».

Наконец, родстеры Mercedes-Benz SLC-Klasse и SL-Klasse в августе можно приобрести от 3 210 и 7 360 тыс. рублей соответственно, что на 110 – 130 и 260 – 320 тыс. рублей выше предыдущих цен.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых семи месяцев текущего года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 21 615 легковых автомобилей, что на 4% больше, чем за январь – июль 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.