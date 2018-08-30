Skoda анонсировала дизайн будущих моделей серии RS

Компания Skoda опубликовала первые дизайнерские эскизы концепт-кара, презентация которого состоится на Парижском автосалоне в октябре нынешнего года. Как сообщает пресс-служба чешского автопроизводителя, концепт Skoda Vision RS призван раскрыть дизайн нового поколения моделей RS и будущего автомобиля компакт-класса.

Skoda имеет 117-летнюю историю участи в автоспорте – именно это и послужило вдохновением при создании компактного концепта. Он продемонстрирует, как будет выглядеть будущий серийный автомобиль компакт-класса и раскроет направление развития дизайна для моделей семейства RS. При этом стало известно о технических характеристиках Skoda Vision RS. Так, длина концепта составит 4 356 мм, ширина – 1 810 мм, высота – 1 431 мм, а колесная база – 2 650 мм.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2018 года российские дилеры Skoda реализовали 42 955 автомобилей, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.