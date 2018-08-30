Стало известно о моделях, которые будут выпускаться на тульском заводе Haval

В 2019 году на заводе Haval в Тульской области будут собирать не только кроссовер F7, но и другие модели. Об этом сообщил генеральный директор по развитию международного бизнеса компании Great Wall Motor Стивен Ван в рамках Московского международного автомобильного салона, на котором состоялась премьера модели Haval F7 и концепт-кара HB-03.

Как отметил г-н Ван, концепт-кар HB-03 демонстрирует направление будущего дизайна Haval. «Мы впервые представляем его на зарубежном рынке в рамках этого автошоу. Концепт в скором времени будет представлен в качестве серийной модели, которая также будет производиться на российском заводе Haval», - подчеркнул он.

Что же касается представленной модели F7, то это второй серийный кроссовер F-серии, ориентированной на молодую аудиторию. Новинка является серийным воплощением концепта HB-02, который был представлен в 2016 году на Пекинском автосалоне. Автомобиль выделяется широкой колесной базой (2725 мм), которая обеспечивает простор для пассажиров второго ряда. Длина машины составляет 4620 мм, ширина и высота – 1844 и 1654 мм соответственно, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

На выбор покупателям Haval F7 будут предложены два турбированных двигателя GDIT – 1,5-литровый (мощность – 150 л.с.; крутящий момент – 280 Нм) или 2-литровый (190 л.с.; 350 Нм). Оба мотора удовлетворяют станадарту «Евро-5» и работают в паре с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и масляным охлаждением (7DCT). Haval F7 будет доступен с полным приводом и различными режимами движения (стандарт, эконом, спорт, снег и др.).

Российские цены и комплектации кроссовера Haval F7 будут объявлены ближе к началу продаж, которое запланировано на весну 2019 года.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», итогам семи месяцев 2018 года в России было продано 1414 автомобилей Haval, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также напомним, что параллельно с ММАС-2018 в Москве проходит 22-я международная выставка MIMS AUTOMECHANIKA, в рамках которой аналитическое агентство «АВТОСТАТ» при поддержке ITEMF Expo проводит конференцию «Автосервис – 2018».