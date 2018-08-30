Компания Hyundai озвучила цену эксклюзивной комплектации кроссовера Santa Fe

В рамках Московского международного автосалона компания «Хендэ Мотор СНГ» представила эксклюзивную комплектацию кроссовера Hyundai Santa Fe – Black and Braun. В этом исполнении кроссовер оснащается дизельным двигателем объемом 2,2 л и мощностью 200 л.с. в сочетании с новой 8-ступенчатой АКП и системой управления полным приводом HTRAC, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

«Hyundai Santa Fe в комплектации Black and Brown доступен в цвете Phantom Black («Черный перламутр»), с глубокой тонировкой задних стекол, хромированными (темный хром) решеткой радиатора, боковыми молдингами, ручками дверей, элементов на заднем бампере и дверях багажника», - сообщается в официальном пресс-релизе. Кроме этого, автомобиль комплектуется легкосплавными 19-дюймовыми дисками оригинального дизайна марки Continental. Кожаная отделка интерьера исполнена в коричневой гамме с небольшим количеством черных деталей, а потолок и стойки отделаны замшей черного цвета.

Цена новой эксклюзивной комплектации Black and Braun составляет 2 849 000 рублей, что на 150 тысяч дороже предыдущей топовой комплектации High-Tech.

Напомним, что новое поколение кроссовера Hyundai Santa Fe поступило в продажу меньше месяца назад – в начале августа текущего года. А всего за 7 месяцев 2018 года в России было продано 3 759 таких автомобилей.

Также отметим, что параллельно с ММАС-2018 в Москве проходит 22-я международная выставка MIMS AUTOMECHANIKA, в рамках которой аналитическое агентство «АВТОСТАТ» при поддержке ITEMF Expo проводит конференцию «Автосервис – 2018».