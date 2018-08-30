JAC расширит модельный ряд в России

Компания JAC, которая в 2018 году начала продажи в России кроссоверов S3 и S5, до конца года планирует реализовать порядка 500 этих автомобилей. Об этом в рамках презентации марки на Московском автосалоне сообщил представитель компании «Джак Автомобиль» Владимир Денисов, отметив, что в настоящее время ведется работа по увеличению поставок с казахстанского предприятия «СарыаркаАвтоПром», где налажено производство автомобилей JAC.

По его словам, росту продаж JAC в будущем году будет способствовать выход на рынок электромобиля JAC iEV7S, а также полноприводного пикапа с дизельным двигателем JAC T6, сертификация которых для российского рынка должна быть завершена в ближайшие несколько месяцев. Кроме того, в перспективе в нашей стране должны появиться кроссовер JAC S7 и седан J5.

В настоящее время продажами легковых автомобилей JAC занимается 12 дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ярославле и Екатеринбурге. Как заявил Владимир Денисов, по мере увеличения поставок и расширения модельного ряда дилерская сеть JAC в России будет расти, и в первую очередь в Приволжском регионе. Потенциально в компании «Джак Автомобиль» рассчитывают продавать на российском рынке до 5 тысяч автомобилей JAC в год.