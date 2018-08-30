 АВТОСТАТ | Новый компактный кроссовер KIA будет выпускаться в России

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Новый компактный кроссовер KIA будет выпускаться в России

Новый компактный кроссовер KIA будет выпускаться в России

Новый компактный кроссовер KIA, который компания разрабатывает специально для российского рынка, будет выпускаться локально, как и все модели KIA в нашей стране. Об этом в эксклюзивном интервью агентству «АВТОСТАТ» сообщил директор по продажам KIA Motors Rus Михаил Васильев. По его словам, новинка будет представлена «в обозримой перспективе», однако более точные сроки он назвать отказался. При этом г-н Васильев выразил уверенность, что новый компактный кроссовер от KIA сможет занять лидирующие позиции в сегменте SUV-B.

Между тем, ближайшие новинки KIA на российском рынке были представлены в рамках открывшегося Московского международного автосалона. Как уже сообщал «АВТОСТАТ», прежде всего, это хэтчбек KIA Ceed нового поколения, чьи продажи стартовали 29 августа, а также новый Ceed SW, который появится у российских дилеров в ближайшие несколько месяцев. Как рассказал Михаил Васильев, традиционно хэтчбек и универсал этого семейства продаются примерно в равной пропорции. Кроме того, в октябре на российский рынок выйдет седан KIA Cerato, а в ноябре – обновленный кроссовер KIA Sportage.  

В целом, по словам Михаила Васильева, KIA намерена оставаться лидером среди иностранных автомобильных марок и удерживать свою долю на растущем российском рынке, который в 2018 году, по прогнозам компании KIA Motors Rus, составит 1,8 млн автомобилей (порядка 13% к прошлому году).

, источник: www.autostat.ru

Теги: ммас-2018 новинки легковые автомобили кроссоверы suv kia

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