Китайская GAC открыла представительство в России

Китайская компания GAC Motor в рамках Московского международного автосалона объявила об открытии представительства в России. Компания уже назначила первых дилеров в Москве, в дальнейшем дилерская сеть будет развиваться и в регионах.

На своем стенде на ММАС-2018 компания GAC представила восемь моделей, включая легковые седаны, кроссоверы, а также минивэн и электромобиль. В числе первых на российском рынке появятся семиместный внедорожник GS и кроссовер GS4. В дальнейшем GAC планирует выводить на российский рынок 1 – 2 новинки ежегодно. При этом компания намерена сделать ставку в России на сегмент SUV, а также выйти на рынок пикапов.

Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в компании GAC Motor, в ближайшие 3 – 5 лет планируется реализовать на российском рынке до 50 тысяч автомобилей. Представители марки отметили, что рассматривают Россию как потенциально крупнейший авторынок в Европе.