 АВТОСТАТ | Китайская GAC открыла представительство в России

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

подробнее

Горячая новость

«Автосервис – 2018» обозначит главные тренды будущего
  • 30.08.18 - 09:58

    «Автосервис – 2018» обозначит главные тренды будущего
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Адванс-Авто представил новый BMW X2
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 28 августа

    Автомобильный рынок Таиланда в июле 2018 года

    Китайская марка MG активно внедряется на рынок Таиланда.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 моделей сегмента SUV в июле 2018 года
  • 29.08.18

    ТОП-10 моделей сегмента SUV в июле 2018 года
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Илья Минкин (Акционерное общество «Электронный паспорт»)
  • 19.04.18

    «ForAuto-2018»: Илья Минкин (Акционерное общество «Электронный паспорт»)
Все видео

30.08.18 Прочитали 1035 раз

Китайская GAC открыла представительство в России

Китайская GAC открыла представительство в России

Китайская компания GAC Motor в рамках Московского международного автосалона объявила об открытии представительства в России. Компания уже назначила первых дилеров в Москве, в дальнейшем дилерская сеть будет развиваться и в регионах.

На своем стенде на ММАС-2018 компания GAC представила восемь моделей, включая легковые седаны, кроссоверы, а также минивэн и электромобиль. В числе первых на российском рынке появятся семиместный внедорожник GS и кроссовер GS4. В дальнейшем GAC планирует выводить на российский рынок 1 – 2 новинки ежегодно. При этом компания намерена сделать ставку в России на сегмент SUV, а также выйти на рынок пикапов.

Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в компании GAC Motor, в ближайшие 3 – 5 лет планируется реализовать на российском рынке до 50 тысяч автомобилей. Представители марки отметили, что рассматривают Россию как потенциально крупнейший авторынок в Европе.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили китайские автомобили дилеры ммас-2018

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Skoda анонсировала дизайн будущих моделей серии RS

вчера, 15:38

Все новости

Статьи на тему

Автодилеры поднимают цены на популярные машины («Российская газета»)

21 августа 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей сегмента SUV в июле 2018 года

29 августа 2018

Вся инфографика
Загрузка...