Toyota Land Cruiser стал дороже на 33 – 65 тыс. рублей

К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате проводимого мониторинга цен* на новые автомобили в России. Так, было установлено, что в августе внедорожник Toyota Land Cruiser подорожал на сумму от 33 до 65 тыс. рублей во всех комплектациях, кроме начальной «Комфорт».

Теперь автомобиль в комплектации «Элеганс» доступен за 4 612 тыс. рублей. За эти деньги покупатель приобретает 5-местный автомобиль с бензиновым двигателем 4,6 л мощностью 309 л.с. и автоматической трансмиссией. Эта же комплектация для дизельной версии внедорожника с двигателем 4,5 л (249 л.с.) предлагается к продаже за 4 769 тыс. рублей.

Максимальная цена для бензинового автомобиля Toyota Land Cruiser в топовой комплектации Executive установлена на уровне 5 405 тыс. рублей, а дизельный вариант в той же комплектации обойдется в 5 531 тыс. рублей.

Цена на самую доступную комплектацию «Комфорт» как с бензиновым, так и с дизельным двигателем осталась без изменений. Таким образом, минимальная цена на Toyota Land Cruiser сейчас составляет 3 799 и 3 999 тыс. рублей соответственно.

Как сообщало ранее аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в августе компания Toyota уже повышала цены на другие свои модели – пикап Hilux, внедорожник Land Cruiser Prado и бизнес-седан Camry. Тогда их ценники увеличились на сумму от 18 до 80 тыс. рублей.

Всего же за семь месяцев текущего в России было продано 56 831 автомобиль марки Toyota, что на 10% выше показателя годичной давности. Отметим, что 4156 реализованных машин из этого количества составили внедорожники Land Cruiser.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.