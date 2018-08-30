 АВТОСТАТ | Toyota Land Cruiser стал дороже на 33 – 65 тыс. рублей

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

подробнее

Горячая новость

«Автосервис – 2018» обозначит главные тренды будущего
  • 30.08.18 - 09:58

    «Автосервис – 2018» обозначит главные тренды будущего
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Адванс-Авто представил новый BMW X2
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 28 августа

    Автомобильный рынок Таиланда в июле 2018 года

    Китайская марка MG активно внедряется на рынок Таиланда.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 моделей сегмента SUV в июле 2018 года
  • 29.08.18

    ТОП-10 моделей сегмента SUV в июле 2018 года
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Илья Минкин (Акционерное общество «Электронный паспорт»)
  • 19.04.18

    «ForAuto-2018»: Илья Минкин (Акционерное общество «Электронный паспорт»)
Все видео

30.08.18 Прочитали 1190 раз

Toyota Land Cruiser стал дороже на 33 – 65 тыс. рублей

Toyota Land Cruiser

К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате проводимого мониторинга цен* на новые автомобили в России. Так, было установлено, что в августе внедорожник Toyota Land Cruiser подорожал на сумму от 33 до 65 тыс. рублей во всех комплектациях, кроме начальной «Комфорт».

Теперь автомобиль в комплектации «Элеганс» доступен за 4 612 тыс. рублей. За эти деньги покупатель приобретает 5-местный автомобиль с бензиновым двигателем 4,6 л мощностью 309 л.с. и автоматической трансмиссией. Эта же комплектация для дизельной версии внедорожника с двигателем 4,5 л (249 л.с.) предлагается к продаже за 4 769 тыс. рублей.

Максимальная цена для бензинового автомобиля Toyota Land Cruiser в топовой комплектации Executive установлена на уровне 5 405 тыс. рублей, а дизельный вариант в той же комплектации обойдется в 5 531 тыс. рублей.

Цена на самую доступную комплектацию «Комфорт» как с бензиновым, так и с дизельным двигателем осталась без изменений. Таким образом, минимальная цена на Toyota Land Cruiser сейчас составляет 3 799 и 3 999 тыс. рублей соответственно.

Как сообщало ранее аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в августе компания Toyota уже повышала цены на другие свои модели – пикап Hilux, внедорожник Land Cruiser Prado и бизнес-седан Camry. Тогда их ценники увеличились на сумму от 18 до 80 тыс. рублей.  

Всего же за семь месяцев текущего в России было продано 56 831 автомобиль марки Toyota, что на 10% выше показателя годичной давности. Отметим, что 4156 реализованных машин из этого количества составили внедорожники Land Cruiser.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены toyota land cruiser 200 toyota land cruiser toyota

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Грузинский авторынок в первом полугодии сократился на 10%

6 августа 2018

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили с пробегом были востребованы в октябре? («АВТОСТАТ»)

24 ноября 2017

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры казахстанского рынка за 9 месяцев 2017 года

16 октября 2017

Вся инфографика