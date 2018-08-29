В России впервые представлены беспилотные автомобили ГАЗ

На Московском международном автосалоне в рамках технологического фестиваля «Mobilistic 18» Горьковский автозавод впервые продемонстрировал два беспилотных автомобиля собственной разработки. Как сообщает пресс-служба компании, опытные образцы беспилотников созданы на базе электробусов «ГАЗель NEXT» и оснащены двумя разными типами систем автономного управления.
Отмечается, что беспилотные автомобили ГАЗ обеспечивают полностью автономное передвижение по заданному оператором маршруту. Машины способны самостоятельно определять препятствия на маршруте (как стационарные, так и динамические). Центральный компьютер проводит оценку возможности пересечения траекторий автомобиля и препятствия. В зависимости от выбранного сценария, производится либо корректировка маршрута для безопасного маневра, либо его остановка, вплоть до экстренного торможения.
На обеих машинах установлены системы навигации на базе высокоточных GPS/ГЛОНАСС модулей с приемниками дифференциальных поправок, которые позволяют определить местоположение автомобиля с точностью до 1 см. Для повышения стабильности работы системы дополнены блоками инерциальной навигации, которые позволяют отслеживать местоположение в случае кратковременного прерывания спутникового сигнала (например, при проезде под мостом). Еще один элемент комплекса получения высокоточных данных о местоположении транспортного средства – система распознавания дорожной разметки и объектов дорожной инфраструктуры.
На одном из представленных беспилотников используется дополнительная система локализации при помощи лазерных датчиков – лидаров. В автомобиле реализована оригинальная технология распознавания границ проезжей части при отсутствии или невидимости дорожной разметки – по косвенным признакам. Эта технология является совместной разработкой ГАЗа и команды ученых Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е Алексеева.
На другом автомобиле установлена система управления на базе стереокамер – пассивных устройств сбора информации об окружающей среде. За счет низкого уровня излучения эти устройства позволяют системе ориентироваться в пространстве, не создавая помех другому беспилотному транспорту, сами устройства защищены от помех, в том числе – от кибератак. Система включает несколько блоков широкоугольных стереопар, формирующих «карту глубин» вокруг машины, подсистему кругового обзора и подистему ультразвуковых датчиков большого радиуса действия. С целью оптимального использования вычислительных мощностей обработка данных от внешних сенсоров ведется с различной частотой – в зависимости от скорости движения, помех, погодных и дорожных условий.
Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», автомобили ГАЗ являются лидерами российского рынка LCV – на долю отечественной марки приходится 45% от общего объема. При этом «ГАЗель NEXT» возглавляет модельный рейтинг в этом сегменте.