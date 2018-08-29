 АВТОСТАТ | АВТОВАЗ прорабатывает вопрос создания фирменной программы по автомобилям с пробегом

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АВТОВАЗ прорабатывает вопрос создания фирменной программы по автомобилям с пробегом

LADA с пробегом

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», каждый четвертый продаваемый в нашей стране подержанный автомобиль относится к отечественной марке LADA. Между тем, у АВТОВАЗа пока нет фирменной программы продаж машин с пробегом подобно тем, что имеют иностранные производители («KIA Уверен», Volkswagen Das WeltAuto и др.).

Планируется ли такая программа в отношении подержанных автомобилей LADA? Отвечая на этот вопрос корреспондента аналитического агентства «АВТОСТАТ» на Московском международном автосалоне, вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Ян Птачек не дал утвердительного ответа, но отметил, что в компании хотят развивать данное направление и работают над этим вопросом.

«Бизнес б/у машин – очень важное направление, потому что оно помогает нашим клиентам приобретать автомобили проще, иметь необходимые стандарты и уверенность в том, что человек покупает автомобиль с определенной гарантией», - сообщил г-н Птачек.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках ММАС-2018 АВТОВАЗ представил сразу несколько новинок, в том числе и концептуальный внедорожник LADA 4x4 Vision.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз автомобили с пробегом вторичный рынок авторынок россии ммас-2018

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