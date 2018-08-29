Кроссовер Mitsubishi ASX обзавелся новыми опциями

Компания Mitsubishi анонсировала выход на российский рынок обновленного кроссовера ASX, выпускаемого на заводе Mitsubishi Motors в японском городе Окадзаки. Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», все комплектации кроссовера получили дополнительные опции. У российских дилеров обновленный Mitsubishi ASX появится уже в начале сентября.

Так, в начальных комплектациях Invite и Inform появится аудиосистема и мультифункциональный руль с кожаной отделкой. Приобрести автомобили в таких исполнениях можно по цене от 1 159 000 до 1 208 000 рублей.

Автомобили в комплектации Intense будут оснащены камерой заднего вида, USB-разъемом и сенсорным дисплеем, а также у них появится новый дизайн колесных дисков. Эту комплектацию с покупатели смогут приобрести за 1 258 000 рублей, а двухлитровую версию Intense с климат-контролем – за 1 435 000 рублей.

К комплектации Instyle, помимо уже перечисленных опций, будет добавлена мультимедийная система Mitsubishi Connect с возможностью синхронизации со смартфоном через Apple CarPlay или Google Android Auto. Эта версия модели станет самой дорогостоящей для покупателей и обойдется в 1 575 000 рублей.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2018 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 2679 кроссоверов ASX.