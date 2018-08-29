АВТОВАЗ представил внедорожник LADA 4x4 нового поколения

На Московском международном автосалоне АВТОВАЗ представил свою самую ожидаемую новинку - концептуальный внедорожник LADA 4x4 Vision, сообщает корреспондент аналитического агентства «АВТОСТАТ» с места событий.

Таким образом, легендарная модель LADA спустя более чем 40 лет обретет совершенно новый вид. Как отметил директор по дизайну LADA Стив Маттин, концепт модели нового поколения позволяет продемонстрировать потенциал уникального, выразительного, смелого и энергичного дизайна в новом внедорожнике, черпая вдохновение в легендарном LADA 4x4. «Мы готовим будущее LADA», - подчеркнул г-н Маттин.

Более подробная информация об этой новинке появится позже. Что касается нынешнего поколения LADA 4x4, то этот внедорожник стабильно входит в пятерку самых продаваемых автомобилей сегмента SUV в России. Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2018 года в нашей стране было реализовано 17824 таких машин, что на 15% выше результата годичной давности.