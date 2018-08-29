 АВТОСТАТ | Азербайджанский бренд Khazar представил свои автомобили на ММАС-2018

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Азербайджанский бренд Khazar представил свои автомобили на ММАС-2018

Khazar

На Московском международном автосалоне, который открылся сегодня, есть и новые участники. Так, в этот раз здесь состоялся дебют производителя из Азербайджана под маркой Khazar, сообщает корреспондент аналитического агентства «АВТОСТАТ» с места событий.

Напомним, что производство автомобилей азербайджанской марки стартовало на заводе «Khazar» в Нефтечалинской промзоне только весной нынешнего года (29 марта), но компания сразу же заявила о скором выходе на рынки СНГ. И вот не прошло и полгода, как «хазары» появились в России – пока на автосалоне.

Отметим, что автомобили Khazar производятся на азербайджано-иранском СП (соглашение заключено между известной иранской компанией Iran Khodro и азербайджанской Azeurocar), которое планирует выпускать по принципу «SKD-0» 10 тысяч автомобилей в год. Первыми на конвейер поставили недорогие модели (цена – от 14 до 17 тысяч манатов), очень похожие на иранские Dena, которые уже много лет выпускает Iran Khodro. Вместо «шильдика» с конем на радиаторной решетке теперь появился другой - на голубом фоне расположены белые буквы «K» и «H».

Заявлено, что на заводе будут производиться модели: Khazar SD, Khazar LD, Peugeot-206, Peugeot-207, Renault Tondar, Renault Pick-Up. Известно, что автомобили, выпущенные на заводе, отвечают стандартам междунродной безопасности и Евро-5, и после удовлетворения спроса на внутреннем рынке, около 2 тысяч в год планируется экспортировать в Россию, страны Ближнего Востока и Африки.

, источник: www.autostat.ru

Теги: ммас-2018 автосалон новинки премьеры khazar iran khodro

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