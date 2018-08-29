На каких автомобилях ездят пенсионеры и люди предпенсионного возраста в России?

Сегодня, 29 августа, Президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам по вопросу пенсионного возраста. В частности, глава государства предложил установить возраст выхода женщин на пенсию на уровне 60 лет, а не 63-х, как предполагалось изначально. У мужчин же он составит 65 лет. Таким образом, данный показатель у представителей обоих полов вырастет на 5 лет. Кроме этого, Путин предложил ввести в России и понятие предпенсионного возраста.

Учитывая столь значимое событие, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам проведенного онлайн-опроса определили, какие автомобили наиболее популярны среди пенсионеров и людей предпенсионного возраста в нашей стране.

В ходе опроса выяснилось, что лидирует здесь отечественная марка LADA, которой принадлежит 12% от общего числа респондентов соответствующей возрастной категории. На втором месте по этому показателю находится японская Toyota (11%). А замыкает тройку лидеров Nissan – на автомобилях этого японского бренда ездит 7% опрошенных.

Среди моделей также лидируют представители отечественного автопрома. Так, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста являются владельцами автомобилей семейства LADA Classic, на долю которого приходится 3% от всех участников опроса. Далее с одинаковыми показателями следуют LADA Samara и Renault Logan (по 2% у каждой модели). Немного отстают от них LADA Kalina и Toyota Corolla (по 1,9%).

Отметим, что в ходе исследования было суммарно обработано более 12 тысяч анкет респондентов в возрасте старше 55 лет. Опросы проводились в период с 2015 по 2018 годы, при этом учитывались марки и модели, количество анкет по которым составило не менее 100 штук.