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29.08.18 Прочитали 4488 раз

Renault представила новый кроссовер Arkana

Renault Arkana

На Московском международном автосалоне компания Renault представила совершенно новый кроссовер Arkana, сообщает корреспондент аналитического агентства «АВТОСТАТ» с места событий.

Напомним, внешний вид новинки хранился в секрете вплоть до открытия ММАС-2018. И вот сегодня, 29 августа, облик автомобиля перестал быть тайной – перед журналистами предстал купе-кроссовер ярко-красного цвета.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», Renault Arkana – это совершенно новый кроссовер С-сегмента, который будет производиться на московском заводе Renault. Его дебют на российском рынке запланирован на первое полугодие 2019 года.

Также компания Renault Россия представляет на Московском международном автосалоне и новую Stepway-серию – семейство автомобилей с внедорожным характером. Сюда относятся обновленный Sandero Stepway, кросс-седан Logan Stepway и грузопассажирский Dokker Stepway. Все модели Stepway-серии отличает яркий внедорожный дизайн с пластиковой защитой кузова и высокий дорожный просвет до 195 мм.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили ммас-2018 новинки премьеры suv кроссоверы renault renault arkana

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