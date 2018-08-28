 АВТОСТАТ | На Московском автосалоне покажут электрокар JAC казахстанского производства

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 1 дней

подробнее

Горячая новость

Авторынок Украины в июле вырос на 5%
  • 28.08.18 - 13:03

    Авторынок Украины в июле вырос на 5%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Больше лидов с дополнительными каналами коммуникаций
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 28 августа

    Автомобильный рынок Таиланда в июле 2018 года

    Китайская марка MG активно внедряется на рынок Таиланда.

Вся аналитика

Инфографика

Динамика продаж автомобилей по сегментам в июле 2018 года
  • 27.08.18

    Динамика продаж автомобилей по сегментам в июле 2018 года
Все публикации

Видео

Награждение лауреатов премии «USED CAR AWARDS 2017»
  • 04.05.17

    Награждение лауреатов премии «USED CAR AWARDS 2017»
Все видео

28.08.18 Прочитали 1860 раз

На Московском автосалоне покажут электрокар JAC казахстанского производства

JAC iEV7S

29 августа в столице РФ стартует Московский международный автосалон (ММАС-2018). Помимо уже озвученных премьер, особого внимания заслуживают и электромобили. Так, на автосалоне состоится презентация модели JAC iEV7S, который производят в Казахстане.

Как сообщает пресс-служба Группы Компаний «Аллюр», это первый серийный электрокар на территории Таможенного Союза. Его дебют состоялся на Международной промышленной выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге.

Подготовку производства машины с электродвигателем ведет автозавод «СарыаркаАвтоПром», расположенный в Костанае и входящий в ГК «Аллюр». В модели JAC iEV7S применяется система жидкостного охлаждения/подогрева батареи. Емкость батареи в модели увеличена с 33 до 39 кВт/ч, благодаря чему запас хода вырос до 280 км.

Кроме этого, российский дистрибьютор JAC в рамках ММАС-2018 представит полноприводный пикап T6 с дизельным двигателем. Данная модель тоже производится на площадке ГК «Аллюр» в Костанае.

Старт продаж обеих моделей в России запланирован на ноябрь 2018 года. Тогда же станет известна информация о ценах и комплектациях.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки легковые автомобили электромобили казахстан jac

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Новый пикап JAC T6 ожидается в России осенью

27 июля 2018

Все новости

Статьи на тему

«На фоне планов «АвтоВАЗа» у китайцев нет шансов»

17 февраля 2015

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика продаж автомобилей по сегментам в июле 2018 года

27 августа 2018

Вся инфографика