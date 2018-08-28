На Московском автосалоне покажут электрокар JAC казахстанского производства

29 августа в столице РФ стартует Московский международный автосалон (ММАС-2018). Помимо уже озвученных премьер, особого внимания заслуживают и электромобили. Так, на автосалоне состоится презентация модели JAC iEV7S, который производят в Казахстане.

Как сообщает пресс-служба Группы Компаний «Аллюр», это первый серийный электрокар на территории Таможенного Союза. Его дебют состоялся на Международной промышленной выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге.

Подготовку производства машины с электродвигателем ведет автозавод «СарыаркаАвтоПром», расположенный в Костанае и входящий в ГК «Аллюр». В модели JAC iEV7S применяется система жидкостного охлаждения/подогрева батареи. Емкость батареи в модели увеличена с 33 до 39 кВт/ч, благодаря чему запас хода вырос до 280 км.

Кроме этого, российский дистрибьютор JAC в рамках ММАС-2018 представит полноприводный пикап T6 с дизельным двигателем. Данная модель тоже производится на площадке ГК «Аллюр» в Костанае.

Старт продаж обеих моделей в России запланирован на ноябрь 2018 года. Тогда же станет известна информация о ценах и комплектациях.