Nissan Juke второго поколения получит «радикальный дизайн»

Японский автопроизводитель Nissan обещает запустить в производство второе поколение кроссовера Juke уже в 2019 году. Об этом сообщает Autocar со ссылкой на главного дизайнера Альфонсо Альбайсу (Alfonso Albaisa).

По словам г-на Альбайсы, автомобиль не будет похож ни на концепт Nissan IMx, ни на новый Nissan Leaf, но при этом будет обладать таким же «крутым характером», как и текущее поколение кроссовера.

Внешний вид Juke второго поколения разрабатывался в лондонской дизайн-студии компании Nissan. В его основе – удлиненная платформа от Renault Clio и Nissan Micra. Кроме того, новый Nissan Juke будет комплектоваться на выбор бензиновым или дизельным двигателем, а также получит полноприводные версии.

Напомним, что первое поколение Nissan Juke было представлено на Женевском автосалоне в 2010 году. Однако с тех пор сегмент компактных кроссоверов только в Европе увеличился в 10 раз, а к 2022 году прогнозируется двукратный рост числа таких автомобилей до уровня 2,26 млн единиц. В связи с этим г-н Альбайса признался, что работать над первым поколением Nissan Juke было проще.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2018 года российские дилеры Nissan реализовали 1377 кроссоверов Juke. В настоящее время автомобиль в нашей стране предлагается по цене от 1 200 000 до 1 343 000 рублей.